Радник Єрмака звинуватив Разумкова в гальмуванні ключових ініціатив Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков "відкрито гальмує ключові ініціативи президента".

Про це він сказав у інтерв'ю "Главкому".

"До Разумкова нема претензій кримінального плану. Але виявилися фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі, як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон. Все це всупереч партії, яка його й делегувала на посаду спікера", - сказав Подоляк.

Він додав, що найбільше у поведінці Разумкова шокує "відверта підтримка олігархів".

Подоляк сказав, що таким чином спікер, делегований "Слугою народу", стає в опозицію до власної команди. "Функціонально спікер є ледь не ключовим персонажем у команді. Але спікер чомусь вирішив, що поряд з олігархами теж чудово сонце гріє", - додав радник Єрмака.

"Якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями... На мій погляд, спікер сьогодні відкрито гальмує ключові ініціативи президента. Можливо, він вважає, що якась процедура може бути більш плавною. Але зі сторони це саме такий має вигляд – гальмує в інтересах певних осіб", - сказав він.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влада вимагала розглянути на цьому тижні антиолігархічного пакету законопроєктів, а Разумков, який знаходиться на лікарняному через коронавірус, виступив проти.