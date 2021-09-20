Порошенко вимагає розслідування, яким чином вибори до Держдуми проводилися на території України

Ексрезидент підтримав розгляд Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим.

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що за часів своєї каденції доручив заборонити проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України».

«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», – резюмував лідер «Європейської Солідарності».