Засновниця Ukrainian Film School Алена Тимошенко розповіла про плюси навчання в 30+

Дорослі люди у віці 30+ під час навчання відчувають захоплення і більше схожі на дітей, які заново пізнають цей світ. Про це пише засновниця та керівниця першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко у своїй колонці на "Обозревателе", присвяченій темі зміни професії та здобуття нової професії у дорослому віці.

"Відмітка "30" більше свідчить не про вік, а є показником свободи, коли людина починає реалізовувати свої мрії і може дозволити собі робити те, що хоче", - пише Тимошенко.

Із власного досвіду вона розповіла, що дорослі люди, які, наприклад, приходять у кіношколу Ukrainian Film School на річні курси, в більшості випадків починають розмову з фрази: "Я отримав диплом для батьків, намагався працювати за фахом, а тепер хочу знайти нову професію для себе, щоб працювати у задоволення!".

На її думку, поняття "перспектив" у навчанні не залежить від віку, вся справа - у бажанні. Наприклад, всього за рік у кіношколі людина може отримати нову професію і втілити її в життя.

"Так випускник сценарного курсу до кіношколи працював в IT, а зараз пише сценарій повнометражного байопіка про Валерія Лобановського; випускниця продюсерського курсу, будучи студенткою, відкрила свій продакшн і знімає кіно, у минулому підприємець, а зараз студентка акторського курсу, оплачує навчання зі своїх гонорарів за зйомки в серіалах. І таких successful stories безкінечна кількість, адже навчання і реалізація після 30 - це про свободу бути собою, а в такому стані можна по-справжньому жити і творити", - ділиться Тимошенко особистим досвідом.

При цьому, підкреслює автор блогу, в дорослому житті треба розуміти, що навчання - це не хобі, а частина життя, яка займає багато часу. До цього повинен бути готовий і студент, і його члени сім'ї, і його співробітники. "Правда, цей процес органічний і через якийсь час студенти самі приходять значно раніше до початку занять, а йдуть пізніше. А навчання стає свого роду квестом з безліччю завдань, випробувань і викликів", - зазначає керівниця UFS.

Тимошенко підкреслює: безперервна освіта формує нові нейронні зв'язки і допомагає мозку завжди перебувати в тонусі. Це один з вагомих аргументів, чому можна і потрібно вчитися все життя.