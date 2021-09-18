Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про олігархів, - Веніславський

Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці через вплив олігархів.

Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу".

Зазначається, що за результатами обговорення в робочій групі було сформульовано 13 комплексних поправок, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли після першого читання. Про них розповів член Комітету, представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

За його словами, було враховано багато суттєвих положень, які зробили застосування критеріїв цього закону чіткішими, а також унеможливили уникнення внесення до реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне та політичне життя країни.

"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа. Також, за його словами, уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних", – пояснив Веніславський.

За його словами, депутати "суттєво покращили законопроєкт", і він "стане ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни".

"Відповідно до закону про регламент ВРУ, після того як комітет проголосував за визначальні, зумовлюючі поправки, якими є саме поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта вважаються відхиленими – це імперативна норма Регламенту, - додає Веніславський.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним розгляд на наступному пленарному тижні законопроєкту про олігархів.

Раніше профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення. РНБО вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення законопроєкту народними депутатами.