Порошенко: імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію

Росія обкатує на виборах до Держдуми технологію фальсифікацій через дистанційне голосування.

Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Він застеріг українську владу від запозичення таких виборчих технологій.

“В Росії вже обкатують технологію дистанційного голосування через Інтернет. Як вони жартують, дуже “чесна”, дуже “надійна” технологія. На цих виборах вони експериментують поки що в шести регіонах Росії, а також в українському Севастополі та в окупованих районах українського Донбасу”, – зазначив Порошенко.

На думку Порошенка, закрадається підозра, що саме у росіян наша влада позичила ідею, яку рекламувала в Стенфорді – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті. “Той хто контролює – той і малює результат”, – зауважує лідер “Європейської Солідарності”.

За його словами, імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію. “Щоб не сталося так, що транзитний сервер і “підрахуйство” 2004 року – то були лише квіточки, а ось і ягідка. У нас будуть чесні вибори, спочатку, згідно Конституції, у жовтні 2023 року чергові парламентські, а згодом і президентські. І ми нікому під прикриттям модних і красивих фішечок не дозволимо створити діджиталізований механізм фальсифікації», – застерігає п’ятий Президент.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня і триватимуть три дні. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, оскільки декілька округів розташовані на території окупованого Криму та міста Севастополя, а до голосування також допущені українські громадяни з окупованих районів Донецької і Луганської областей. Тому Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.