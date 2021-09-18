За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група.

Фото: СБУ

Служба безпеки України провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях із залученням понад 1,5 тис. осіб і більше 100 одиниць техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних. У ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів", - йдеться у повідомленні.

За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України. На виконання свого завдання “зловмисники” намагалися вчинити “диверсії” на декількох оборонних і промислових об’єктах.

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації “диверсантів” у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання “зловмисники” чинили збройний супротив", - сказано у повідомленні.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних Сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю. За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції.