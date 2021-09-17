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Поліція перевіряє інформацію про масове "мінування" заправок та супермаркетів на Луганщині

Частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено.

Фото: facebook.com/csomvd

Правоохоронці перевіряють інформацію про масове замінування автозаправних станцій і супермаркетів у Луганській області.

Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Погукай.

"Сьогодні, 17 вересня, об 11:42 до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів з певними вимогами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад головного управління Нацполіції, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі. Мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти.

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

Фото: facebook.com/csomvd

"Наразі частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено", - додала Тетяна Погукай.

Як повідомляли, вчора бойовики "ЛНР" під час навчань обстріляли село Іллірія на підконтрольній їм території Луганщини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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