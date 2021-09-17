Поїздка тривала близько 2,5 годин в один бік.

Фото: Олександр Рудоманов

У четвер, 16 вересня, Державна агенція розвитку туризму організувала третю тестову поїздку з Києва до Канева на оновленому швидкісному теплоході класу "Ракета".

Про це повідомляє власний кореспондент LB.ua.

Теплохід "Нібулон-Експрес-1" відплив від 6-го причалу в столиці. На відправленні були присутні голова ДАРТ Мар'яна Олеськів та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Поїздка тривала близько 2,5 годин в один бік. Під час неї групі також показали Канівську ГЕС та частково - Канів.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Собівартість поїздки з однієї особи складає приблизно 1500 грн "туди-назад". Витрата пального - приблизно 160 л/година, середня швидкість — 60км/год. Ініціатива реалізовується ДАРТ спільно з Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством інфраструктури, Київською та Черкаською обласними державними адміністраціями.

У випадку сприятливих обставин і зацікавленості, вже весною такі теплохід курсуватиме на постійній основі. Разом з тим, через високу ціну поїздки, ще планується визначити вартість, яку готові платити пасажири, а тому розглядається питання можливості співфінансування подорожі між державою та перевізником.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, "Ракета" - це серія швидкісних пасажирських річкових катерів, які активно використовувалися в СРСР. В Україні в 1970-х роках ходило понад 150 "Ракет". Але після 1990-х більшість із них продали за кордон - частина й досі ходять у Греції, Таїланді та Канаді.

Станом на 2018 рік в Україні було лише чотири "Ракети". Дві з них виготовлені у 2002 році в Феодосії. Вони використовуються на півдні країни, зокрема - в Миколаєві.