Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт - там пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

В районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл Щастя. Крім того, по Щастю бойовики стріляли з мінометів 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Золлоте-4 окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 15 вересня українська делегація у Тристоронній контактній групі закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

Голова делегації Олексій Резніков наголосив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громодян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

У питаннях безпеки закликали забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення.