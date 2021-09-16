Згенерувати COVID-сертифікат на порталі "Дія" можна буде наприкінці вересня, - Мінцифри

На порталі "Дія" можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Ця послуга буде доступна наприкінці вересня.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Ранок з Україною".

"Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку "Дія" та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом", - розповів міністр.

Завдяки запуску цієї послуги на порталі "Дія", отримати цифровий сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають "Дія.Підпису" чи не користуються застосунком.

Згенерувати сертифікат можна буде у декілька кліків: потрібно авторизуватися на порталі, вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат", підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката.

"Після цього Дія надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана", - пояснили в Мінцифри.

Зазначається, що на порталі можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифри працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" (повних) COVID-сертифікатів із 180 до 365 днів.

19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії".

Повідомлялося, що цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації. Однак, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

Перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня. 2 липня Кабмін опублікував постанову про запровадження сертифіката. Цифрові сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.