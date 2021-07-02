Кабмін офіційно затвердив COVID-сертифікати

Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифіката.

Як зазначено у постанові Кабміну від 29 червня, COVID-сертифікат буде відображатися у мобільному застосунку "Дія". Паперову форму через звернення до лікаря. Цифрові COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

Сформувати сертифікат можна відразу після внесення в центральну базу даних про останню дозу вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 або про отримання негативного результату тестування на COVID-19, а також (при одужанні від COVID-19) на 14-й день після дати забору біоматеріалу для тестування, результат якого позитивний, при наявності відомостей про одужання.

Згідно з текстом документа, кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

В українському COVID-сертифікаті буде вказано прізвище, ім’я власника українською мовою, дата народження власника, унікальний номер сертифіката, кінцева дата строку дії документа.

Крім того, у мобільному застосунку "Дія" разом з цим переліком інформації буде відображатися фотографія його власника з Єдиного державного демографічного реєстру.

Внутрішній сертифікат, який підтверджуватиме завершення курсу вакцинації від коронавірусу, буде діяти протягом 180 днів з моменту введення останньої дози препарату.

Сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу, діятиме також 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.

Сертифікат з підтвердженням негативного тестування на коронавірусу діятиме 72 години починаючи від години забору матеріалів.

Спочатку сертифікат буде підтверджувати тільки вакцинацію, підтвердження ПЛР-тесту з'явиться пізніше.

Нагадаємо, напередодні Мінцифри запустило бета-тестування ковідних сертифікатів у "Дії". Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України.