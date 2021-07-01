НАН попередила про можливе зростання кількості госпіталізацій хворих на ковід

Національна академія наук опублікувала свіжий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 1-14 липня.

У ньому повідомляється, що темпи зниження захворюваності та смертності на загальнонаціональному рівні сповільнилися, і вже наступного тижня можливе відновлення зростання числа нових госпіталізацій. У чотирьох регіонах, включно з Києвом, вже минулого тижня провели більше госпіталізацій, ніж у попередній.

Академія наук також звернула увагу на серйозну затримку з оприлюдненням даних, зокрема щодо нових виявлень.

"Щодня оголошувані нові випадки інфікування, нові смерті та нові одужання насправді не всі настають у попередній день. В окремих випадках можуть траплятися значні затримки між датою фактичного настання події (тестування, виписки, госпіталізації, смерті) та датою внесення цієї інформації до бази та її оприлюднення. Останніми тижнями простежується тенденція до збільшення середньої затримки оприлюднення майже всіх епідемічних показників не тільки в Києві, а й у середньому по країні", - йдеться в повідомленні.

Велика частка давніх випадків ускладнює оцінку й аналіз реальної епідемічної динаміки.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 0,8 і має тенденцію до збільшення, у Києві - 0,94.

Попри це науковці не прогнозують суттєвого зростання захворювання в найближчі два тижні. Середня кількість нових випадків, згідно з прогнозом, дорівнюватиме 544 протягом тижня 1–7 липня та 478 – протягом тижня 8–14 липня.

В прогнозі також підкреслено, що темпи вакцинації в Україні збільшуються лише за рахунок щеплення другою дозою. Темпи вакцинації першою дозою суттєво зменшуються.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні підтвердили 705 нових випадків COVID-19. Померла 51 людина, госпіталізували - 464.