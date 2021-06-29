Moderna заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "дельта"

У вівторок в Індії, де вперше був виявлений варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів у віці старше 18 років.

Компанія Moderna у вівторок повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш заразливого штаму "дельта".

Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті компанії.

"В результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізуючі титри антитіл проти всіх варіантів, в тому числі і проти варіанту "дельта", - йдеться в документі.

Таким чином, відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також з бразильським варіантом "дельта".

"Нові дані радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде захищати від нових виявлених варіантів", - наводять в документі слова глави компанії Стефана Банселя.

"Це цифри говорять про важливість продовження вакцинації населення", - підкреслив Бансель.

У компанії також повідомили, що у вівторок в Індії, де вперше був виявлений варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів у віці старше 18 років.

Нагадаємо, раніше компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від "індійських" штамів B.1.617.2 (дельта) і B.1.617.1 (каппа).