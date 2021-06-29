Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Moderna заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "дельта"

У вівторок в Індії, де вперше був виявлений варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів у віці старше 18 років.

Moderna заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "дельта"
Фото: aa.com.tr

Компанія Moderna у вівторок повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш заразливого штаму "дельта".

Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті компанії.

"В результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізуючі титри антитіл проти всіх варіантів, в тому числі і проти варіанту "дельта", - йдеться в документі.

Таким чином, відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також з бразильським варіантом "дельта".

"Нові дані радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде захищати від нових виявлених варіантів", - наводять в документі слова глави компанії Стефана Банселя.

"Це цифри говорять про важливість продовження вакцинації населення", - підкреслив Бансель.

У компанії також повідомили, що у вівторок в Індії, де вперше був виявлений варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів у віці старше 18 років.

Нагадаємо, раніше компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина захищає від "індійських" штамів B.1.617.2 (дельта) і B.1.617.1 (каппа).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також