Головний санітарний лікар України віддав перевагу вакцині Sinovac над Pfizer

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що йому більше подобається традиційна вакцина від коронавірусу від китайської Sinovac, ніж мРНК-вакцина від Pfizer/BioNTech.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.

"Мені особисто більш до вподоби CoronaVac саме через механізм його виготовлення класичним методом, коли використовується інактивований вірус. ВООЗ 1 червня схвалила CoronaVac для екстреного застосування. Я сам ним вакцинувався", - сказав він.

Водночас він повідомив, що Україна законтрактувала вже 20 млн доз вакцини Pfizer, її будуть використовувати для щеплення осіб із груп ризику.

"Коли ми оцінювали різні групи ризику, то умовно кількість працівників центральних органів виконавчої влади, різних міністерств і відомств, які належать до об’єктів критичної інфраструктури, судової влади вкладалася в ту кількість вакцини Pfizer, яка прийшла", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що вакцина Sinovac/CoronaVac використовується для щеплення у центрах масової вакцинації осіб із непріоритетних груп.

На минулому тижні Кузін повідомив, що міжнародна закупівельна компанія Crown Agents домовилась про придбання для України 5,3 млн доз китайської вакцини Sinovac/CoronaVac на додачу до 1,9 млн доз, які законтрактувало ДП "Медичні закупівлі України" ще в кінці 2020 року.

За даними джерел Associated Press Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини від коронавірусу, якщо вона підтримає міжнародну заяву з засудженням жорстокого поводження з уйгурами в провінції Сіньцзян.