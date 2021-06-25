Держспоживслужба назвала ймовірну причину масового отруєння в Харкові

Основною причиною спалаху кишкової інфекції в Харкові, внаслідок якої постраждали 90 людей, стало недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірне джерело спалаху – хворий працівник.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

"Рішенням головного державного інспектора, головного державного ветеринарного інспектора Харківської області два ресторани тимчасово закриті. Одному з них надіслана вимога про знищення, відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів що несуть загрозу здоров’ю та життю людини", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія". Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що "там (у ресторанах, - ред.) всюди моторошна антисанітарія". Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

Згодом у шпиталізованих унаслідок отруєння пацієнтів виявили сальмонелу, стафілокок та кишкову паличку.

За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.