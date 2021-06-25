МОЗ анонсувало вакцинацію від ковіду неповнолітніх

"Найближчим часом це може бути рекомендовано".

Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії

Міністерство охорони здоров'я заявило, що найближчим часом в Україні можуть дозволити вакцинація від коронавірусної хвороби неповнолітніх.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "Суспільне".

"Вакцина, яка зараз є в Україні, рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки вже ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано", - сказав він.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.

Нагадаємо, що в Україні використовують три вакцини: Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech і AstraZeneca (трьох різних виробників).

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує Sinovac і AstraZeneca для щеплення осіб молодших за 18 років, тоді як Pfizer може використовуватися для осіб старше 16 років.

Водночас у США та багатьох інших країнах вакцину Pfizer вже дозволили використовувати для щеплення навіть дітей 12-15 років.