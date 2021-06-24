У Києві не зафіксували жодної смерті від коронавірусу за добу

У Києві за минулу добу виявили 223 хворих на коронавірус. Вперше за багато часу летальних випадків за добу в столиці немає.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

До лікарень столиці вчора госпіталізували 43 хворих на коронавірус, а також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 203 547 мешканців столиці.

Усього за період пандемії в Києві підтверджено 212 834 випадки захворювання на коронавірус, померли 5 185 людей.

Як повідомляли, у Києві всі місця по запису в центрі вакцинації від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі на 24-27 червня вже зайняті. Залишилася тільки "жива черга".