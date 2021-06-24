Експерти KSE констатували високий контроль за поширенням COVID-19 в Україні

В Україні падає захворюваність на COVID-19, показники коефіцієнта виявлення свідчать про високий контроль за поширенням захворювання.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рівень захворюваності в Україні стрімко падає, водночас, що дуже позитивно, падає і коефіцієнт її виявлення. Наразі він становить трохи більше ніж 2%. Це абсолютно безпрецедентний показник для України, за весь період пандемії такого відсотка у нас не було", - сказав Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19.

Він наголосив, що актуальне значення коефіцієнта виявлення - "це дуже добре, воно свідчить про те, що наразі збільшується контроль за поширенням епідемії в Україні".

"Головне, щоб цей відсоток не збільшувався в разі, якщо потенційно буде зростання захворюваності в Україні. Коефіцієнт виявлення дає змогу тримати ситуацію під контролем", - додав Ганиченко.

Аналіз даних свідчить, що спалах захворювання в РФ, Великій Британії та Португалії "викликаний зовнішніми загрозами - варіантом вірусу "дельта".

"Прихід в Україну вірусу "дельта" не означає, що розпочинається спалах, але він означає те, що необхідний суворий контроль, набагато суворіший контроль і в плані аналітики, і в плані реакції та зовнішнього контролю", - сказав він.

Ганиченко також зазначив, що добові показники госпіталізації в Україні продовжують знижуватися стійкими темпами, відзначається розвантаження медичної системи та низький відсоток зайнятості ковідних медичних ресурсів.

"Наразі ми бачимо, що навіть при скороченні ковідних ресурсів удвічі у нас зайнятість цих ресурсів виходить на найнижчі у 2021 році показники. На сьогодні ми можемо декларувати абсолютний мінімум у 2021 році із зайнятості ковідних ресурсів", - резюмував він.

Раніше НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні. Перші два випадки були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.