Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Експерти KSE констатували високий контроль за поширенням COVID-19 в Україні

Відзначається розвантаження медичної системи та низький відсоток зайнятості ковідних медичних ресурсів.

Експерти KSE констатували високий контроль за поширенням COVID-19 в Україні

В Україні падає захворюваність на COVID-19, показники коефіцієнта виявлення свідчать про високий контроль за поширенням захворювання.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рівень захворюваності в Україні стрімко падає, водночас, що дуже позитивно, падає і коефіцієнт її виявлення. Наразі він становить трохи більше ніж 2%. Це абсолютно безпрецедентний показник для України, за весь період пандемії такого відсотка у нас не було", - сказав Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19.

Він наголосив, що актуальне значення коефіцієнта виявлення - "це дуже добре, воно свідчить про те, що наразі збільшується контроль за поширенням епідемії в Україні".

"Головне, щоб цей відсоток не збільшувався в разі, якщо потенційно буде зростання захворюваності в Україні. Коефіцієнт виявлення дає змогу тримати ситуацію під контролем", - додав Ганиченко.

Аналіз даних свідчить, що спалах захворювання в РФ, Великій Британії та Португалії "викликаний зовнішніми загрозами - варіантом вірусу "дельта".

"Прихід в Україну вірусу "дельта" не означає, що розпочинається спалах, але він означає те, що необхідний суворий контроль, набагато суворіший контроль і в плані аналітики, і в плані реакції та зовнішнього контролю", - сказав він.

Ганиченко також зазначив, що добові показники госпіталізації в Україні продовжують знижуватися стійкими темпами, відзначається розвантаження медичної системи та низький відсоток зайнятості ковідних медичних ресурсів.

"Наразі ми бачимо, що навіть при скороченні ковідних ресурсів удвічі у нас зайнятість цих ресурсів виходить на найнижчі у 2021 році показники. На сьогодні ми можемо декларувати абсолютний мінімум у 2021 році із зайнятості ковідних ресурсів", - резюмував він.

Раніше НАН попередила про загрозу швидкого поширення "індійського" штаму в Україні. Перші два випадки були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також