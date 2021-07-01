​Захворюваність на ковід знижується, однак новий спалах можливий восени, - ЦГЗ

"Поява в Україні індійського штаму "дельта" - це лише питання часу".

Захворюваність на коронавірус COVID-19 в Україні стабільно знижується, однак зростання можна очікувати восени, вважають експерти Центру громадського здоров'я.

Про це повідомила завідувачка відділу організації епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйому захворюваності не очікується", - сказала вона.

Кошалко нагадала, що за останню добу в країні зафіксовано майже 700 випадків захворювання. Знижуються також показник смертності та інші епідпоказники, зокрема, - динаміка зростання, завантаженість ковідних ліжок та кількість госпіталізацій на добу.

Водночас Кошалко наголосила, що карантинні обмеження ніхто не відміняв і їх дотримання допоможе зустріти нову хвилю COVID-19.

"Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени", - зазначила вона.

За словами Кошалко, поява в Україні індійського штаму "дельта" - це лише питання часу, але вакцинація двома дозами значно знижує ймовірність несприятливого перебігу хвороби. Вона також наголосила на необхідності вакцинуватися від грипу в наступному епідсезоні.

Нагадаємо, через поширення індійського штаму "дельта" Кабмін з 2 липня змінив карантинні норми. Зокрема, було змінено правила в'їзду в країну.

Раніше вчені НАН попередили, що через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "Дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки. У НАН також зазначали, що нова хвиля ковіду може початися раніше осені.