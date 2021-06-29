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Кравчуку зробили операцію на серці

Наразі про стан першого президента інформації немає.

Кравчуку зробили операцію на серці
Фото: rubryka.com

Перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Про це заявив спікер переговорної групи Олексій Арестович, передає LIGA.net.

"Так. Він просив не коментувати, нічого, крім самого факту", - сказав Арестович.

Наразі про стан Кравчука інформації немає. В його оточенні не коментують, як він себе почуває і чи зможе він продовжити роботу в ТКГ.

Раніше Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції. Речниця першого президента Оксана Сибірцева пояснила це станом його здоров'я, повідомляло Суспільне.

Нагадаємо, раніше у червні Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох утримуваних окупаційною владою ОРДЛО важкохворих громадян України.

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