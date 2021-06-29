Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів

У МВЦ щеплюватимуть від 30 червня до 4 липня.

Київський центр масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру на цьому тижні буде працювати з 30 червня до 4 липня.

Про це повідомила пресслужба сервісу Helsi у Telegram.

"Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня", - йдеться в повідомленні.

Також сервіс відкрив запис на щеплення.

Зазначається, що вакцинуватимуть препаратом Coronavac.

Уучора, 28 червня, в Україні зробили 17 065 щеплень проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії щеплена 1 912 471 людина, дві дози отримали 589 362 особи.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я заявило, що найближчим часом в Україні можуть дозволити вакцинація від коронавірусної хвороби неповнолітніх.