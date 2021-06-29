За минулу добу в Україні зафіксували 182 нові випадки ковіду, одужали 582 особи

За минулу добу, 28 червня, в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли в тому числі 10 дітей і троє медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 322 осіб; п'ятеро пацієнтів померли. Одужали 582 особи. Протестовано за добу: 10 930 осіб - методом ПЛР, методом ІФА - 1 463 особи, експрестестами - 4 282 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 234 463 людини. Одужало 2 164 374. Від ускладнень захворювання померло 52 300 людей. Усього було проведено 10 817 822 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за неділю в Україні виявили 285 нових захворілих на ковід, а вакцинували більше ніж 18 000 людей.