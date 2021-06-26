В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень проти ковіду

В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Так, 25 червня щеплено 97 130 українців: першу дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані - 60 590 людей.

Протягом доби працювали 623 мобільні бригади, 1 229 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 422 475 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я заявило, що найближчим часом в Україні можуть дозволити вакцинація від коронавірусної хвороби неповнолітніх.