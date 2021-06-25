Фонд Ріната Ахметова підсумував 15 років роботи як лідер благодійності країни

Фонд Ріната Ахметова розповів про підсумкові результати діяльності. За 15 років роботи Фонд допоміг вижити 5 млн людей, аудиторією інших проєктів Фонду, в тому числі в діджитал, стали 6 млн людей. Трьома основними напрямами роботи є програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів» (медицина і здоров'я), «Рінат Ахметов – Дітям», «Рінат Ахметов – Допоможемо» (підтримка Мирних Донбасу).

За весь час роботи Фонд став автором і співавтором проривів у напрямах від національного усиновлення до роботи з травмою війни, від боротьби з туберкульозом до цифрової журналістики. Це стало можливим завдяки рішенню Ріната Ахметова реалізовувати проєкти національного рівня, спрямовані на створення нових соціальних норм заради кращого майбутнього.

«Я думаю, рішення займатися благодійністю може йти виключно від серця. Тому відчути потрібно тільки одне – величезне бажання допомогти людям, величезне бажання не дати комусь залишитися один на один з бідою. Якщо в душі, в серці ви хочете допомагати, якщо ви не можете пройти повз чужу біду, значить, благодійність – ваш шлях і ваше покликання», – говорить Засновник Фонду Рінат Ахметов.

Соціологічне дослідження КМІС, проведене в листопаді 2020 року, показало, що 95% українців знають про діяльність Фонду Ріната Ахметова, а його діяльність позитивно оцінюють 70% жителів України і 87% жителів Донбасу.

Найбільшою програмою, яка з 2014 року підтримує жителів Донбассу, є «Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова». Мирним людям у 753 населених пунктах видано 12,5 млн продуктових наборів. Завдяки допомозі Фонду Ріната Ахметова 3,5 млн мирних жителів Донбасу змогли вижити, а в регіоні була відвернена гуманітарна катастрофа.

Друга за своїми масштабами після Гуманітарного Штабу програма Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок Життів», завдяки якій були врятовані 1 млн людей. Вона послужила тим, хто потребував кращого доступу до лікування та діагностики туберкульозу та онкологічних захворювань. Також у рамках унікального в історії Фонду проєкту «200 швидких для України» державні установи охорони здоров'я в усіх регіонах країни отримали 200 суперсучасних автомобілів швидкої допомоги: 114 «реанімацій на колесах», 22 неонатальних швидкі для порятунку життя новонароджених, 64 унікальних медичних позашляховики для роботи в найвіддаленіших населених пунктах. А в 2020 році, в перші дні пандемії коронавірусу, стартував проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні». У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, понад 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Усього допомогу Фонду отримали понад 500 медзакладів по всій країні. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності України.

1,4 млн осіб охоплює програма «Рінат Ахметов – Дітям». Завдяки проєкту й однойменному порталу «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» 10 тис. дітей-сиріт знайшли люблячих батьків. Фонд регулярно проводить майстер-класи для прийомних батьків та усиновителів. Програма і портал Sirotstvy.net – лідери національного усиновлення.

«Тривала співпраця Міністерства соціальної політики з Фондом – це великі перспективи на майбутнє. У нас є 17 тисяч дітей, які чекають і потенційно могли б бути усиновлені. У нас є Меморандум, у рамках якого ми підготували програму навчання українців – кандидатів в усиновлювачі, яка допоможе знайти їм один одного. Це дуже важливо. Адже є діти, і є фахівці Фонду, які допомагають робити тренінгові програми адаптації, щоб сім'я була готова прийняти дитину. І ми дуже чекаємо, коли всі ці дітки знайдуть свої сім'ї», – сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Фонд Ріната Ахметова також реалізував низку освітніх онлайн-проєктів. Це онлайн-конференції для лікарів, проєкт «Запитай у лікаря», який розповідає про лікування і профілактику коронавірусу, діджитал-фізкультура для школярів у період карантину та інші актуальні проєкти.

Протягом багатьох років Фонд Ріната Ахметова неодноразово довів, якою величезною силою володіє допомога однієї людини, коли вона йде від серця, і що ця допомога, системна та безперервна, стає каталізатором змін для мільйонів українців.

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