Ахметов інвестував більше $300 млн у свою медіагрупу, – Forbes

Угода була укладена в квітні, до анонсування Зеленським обмеження впливу олігархів.

"Медіа Група Україна" (МГУ) отримала 8,37 млрд гривень (307 млн доларів) фінансової допомоги від "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова. Це найбільша інвестиція в українське медіа за сім років, вона була зроблена ще до того, як президент оголосив про плани обмежити вплив олігархів, пише "Forbes Україна".

СКМ підписала контракт із МГУ про отримання фінансової допомоги у квітні 2021 року.

"Інвестиції Ріната Ахметова у МГУ лише на 3,8 млрд грн менші за весь обсяг ринку телевізійної реклами у 2020 році, що склав, за оцінкою Всеукраїнської рекламної коаліції, 12,2 млрд грн. Для порівняння: бюджет українського громадського телебачення у 2021 році – 2,3 млрд грн", - зазначили в Forbes.

У пресслужбі МГУ повідомили, що йдеться про "системні інвестиції СКМ" у розвиток телеканалів "Україна", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3", новинного каналу "Україна 24" і цифрової платформи Oll.TV.

У пресслужбі пояснили, що на рішення вплинули прискорення інфляції, наслідки пандемії та тривала стагнація рекламного ринку. 2020 року обсяг реклами на українських телеканалах виріс, за даними ВРК, на 5,6%, або 650 млн грн.

"Прибутки від реклами не покривають витрати на виробництво контенту. Але медіаринок залишається перспективним та інвестиційно привабливим у всьому світі", - додали в пресслужбі.

МГУ планує вийти на беззбитковість протягом пʼяти років, зміщуючи доходи на користь неефірних: дистрибуція, реклама і спонсорські прояви на цифрових майданчиках.

За минулий рік медіагрупа зафіксувала збиток у 2,8 млрд грн. За даними "Спарк-Інтерфакс", збиток ТРК "Україна" – 1,2 млрд грн. Головні конкуренти, ICTV і СТБ, закінчили минулий рік з прибутком 45 млн грн і 117 млн грн відповідно.

Найбільшою публічною інвестицією в українські медіа поки залишається покупка "Інтера" Дмитром Фірташем у Валерія Хорошковського за $2,5 млрд у 2013 році. Однак незалежного підтвердження, що гроші були виплачені, не існує.

Нагадаємо, що Верховна Рада до кінця поточної сесії збирається розглянути законопроєкт про олігархів, який серед іншого, обмежує вплив олігархів на "новинні медіа" і забороняє їм володіти ними.