Рада Нацбанку звільнила заступника голови НБУ Сологуба, він переходить працювати в офіс МВФ

Його робота не стосуватиметься питань співпраці Фонду і України.

Рада Національного банку України звільнила заступника голови НБУ Дмитро Сологуба. Рішення було ухвалено сьогодні, але набуде чинності з 12 липня, повідомили джерела LB.ua.

Після звільнення Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду. Про це він повідомив у коментарі "Ліга нет".

"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", - зазначив він.

За словами Сологуба, ця робота не стосується питань співробітництва МВФ з Україною.

Сологуб у 2004 – 2007 рр. обіймав посаду економіста-дослідника у представництві Міжнародного валютного фонду в Україні.

Учора LB.ua з посилання на джерела писав, що Рада Національного банку планує звільнити Дмитра Сологуба з посади заступника голови правління Національного банку України.

Подання на звільнення Сологуба голова НБУ Кирило Шевченко надав декілька тижнів тому.

На посаду заступника голови НБУ Сологуба було призначено з 1 березня 2015 року. Термін шестирічного контракту з ним закінчується 11 липня 2021 року.

У вересні минулого року Сологуб заявив, що не збирається продовжувати роботу в НБУ після закінчення контракту.

Сологуб є одним із двох заступників глави НБУ, який працює ще з часів попереднього голови правління Якова Смолія. Другою є Катерина Рожкова. Її, за даними джерел LB.ua, звільняти поки не збираються, адже її контракт спливає не в цьому році, а у 2025.

І у Рожкової, і в Сологуба були певні складнощі з Радою НБУ. 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. 6 жовтня стало відомо, що Рожковій і Сологубу висловили недовіру через їхні публічні виступи.

У квітні 2021 Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб виграли в Окружному адміністративному суді Києва справи проти Ради НБУ і скасували догани та висловлення їм недовіри. Рада НБУ подала апеляції.