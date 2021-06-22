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Нацбанк відновив продаж валюти на міжбанку

Інтервенції з продажу за тиждень становили $20 млн.

Нацбанк відновив продаж валюти на міжбанку
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк України протягом минулого тижня (14-18 червня) скупив на міжбанку 113,8 млн доларів.

Водночас вперше з початку квітня регулятор не тільки купував, але й продавав валюту, повідомляється у результатах валютних інтервенцій НБУ.

Усі 20 млн доларів Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching)

Нацбанк зменшив викуп валюти з міжбанку у понад 3 рази порівняно з попереднім тижнем, коли він купив 375 млн доларів.

Загалом  з початку року НБУ купив на міжбанку 819,3 млн доларів і продав 90 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 729,3 млн доларів.

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