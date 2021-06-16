Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку
Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку
ГоловнаСуспільствоПодії

Директорка департаменту комунікацій НБУ заявила, що її "замовили" і погрожують родичам

За її словами, хтось хоче дискредитувати її. 

Директорка департаменту комунікацій НБУ заявила, що її "замовили" і погрожують родичам
Галина Калачова
Фото: Facebook Галина Калачова

Директорка департаменту комунікацій Національного банку України Галина Калачова заявила, що її "замовили", а її близьким погрожуть фізичним насильством. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що нібито хтось хоче дискредитувати її репутацію, залякати та чинити психологічний тиск.

Хто саме за цим може стояти – вона не повідомила. 

"Також з того, як все просувається, не виключаю, що мені та моїм близьким може бути завдана фізична шкода - уже почали бити по сім’ї та медіабізнесу чоловіка. Нещодавно чоловік отримав анонімні погрози по телефону. Їх зміст: найкращий журналіст - без рук та ніг. Через кілька днів після цього ми отримали ще одне попередження про те, що мене можуть інформаційно атакувати і відверто цькувати", - заявила вона.

За словами Калачової, на бізнес-партнера її чоловіка, шеф-редакторка "Юридичної практики" Рустама Колесника вчинили напад і пошкодили ножем його авто. Слідство перевіряє версію щодо нападу у зв'язку з професійною діяльністю. 

Галина Калачова очолила комунікаційний департамент НБУ у вересні минулого року. До цього вона близько 11 років працювала і ділових ЗМІ, зокрема була заступницею головного редактора "Економічної правди". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також