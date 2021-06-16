Директорка департаменту комунікацій НБУ заявила, що її "замовили" і погрожують родичам

Директорка департаменту комунікацій Національного банку України Галина Калачова заявила, що її "замовили", а її близьким погрожуть фізичним насильством. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що нібито хтось хоче дискредитувати її репутацію, залякати та чинити психологічний тиск.

Хто саме за цим може стояти – вона не повідомила.

"Також з того, як все просувається, не виключаю, що мені та моїм близьким може бути завдана фізична шкода - уже почали бити по сім’ї та медіабізнесу чоловіка. Нещодавно чоловік отримав анонімні погрози по телефону. Їх зміст: найкращий журналіст - без рук та ніг. Через кілька днів після цього ми отримали ще одне попередження про те, що мене можуть інформаційно атакувати і відверто цькувати", - заявила вона.

За словами Калачової, на бізнес-партнера її чоловіка, шеф-редакторка "Юридичної практики" Рустама Колесника вчинили напад і пошкодили ножем його авто. Слідство перевіряє версію щодо нападу у зв'язку з професійною діяльністю.

Галина Калачова очолила комунікаційний департамент НБУ у вересні минулого року. До цього вона близько 11 років працювала і ділових ЗМІ, зокрема була заступницею головного редактора "Економічної правди".