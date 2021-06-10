Нацбанк пояснив різке прискорення інфляції у травні

Ціни в Україні ростуть слідом за світовими.

Національний банк заявив, що темпи споживчої інфляції в Україні перевищують очікування. У травні вона прискорилася до 9,5% в річному вимірі проти 8,4% місяцем раніше.

За оцінками Нацбанку, це пов'язано в першу чергу зі світовими цінами на природний газ та соняшникову олію.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшились до 11,2% в річному вимірі. Це відбувається в першу чергу через подальше підвищення світових цін на продукти харчування. Зокрема прискорилося подорожчання соняшникової олії та продуктів її переробки (майонезів, маргаринів, спредів).

Підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти пов'язане з подорожчанням сировини та енергії.

В той же час ціни на сирі продукти харчування потроху зменшуються (до 7,1% р/р).

Стрімкіше дешевшала картопля, а цибуля залишалася вдвічі дешевшою, ніж торік, завдяки значним запасам урожаю минулого року та розширенню пропозиції (як імпортної продукції, так і української). Останній чинник також вплинув на зниження цін на помідори та огірки в річному вимірі. Дешевшали порівняно з минулим роком цитрусові.

Водночас ціни на м'ясо підвищувалися через збільшення вартості кормів. Скорочення виробництва разом із підвищенням світових цін зумовило подорожчання молока. Зросли також ціни на цукор через високі світові ціни та нижчі торішні врожаї цукрового буряку.

НБУ прогнозує, що упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари.

Нагадаємо, що у квітні НБУ підняв облікову ставку з 6,5% до 7,5% через високу інфляцію.

За попередніми прогнозами Нацбанку, пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал 2021 року, і вже восени вона почне знижуватися.