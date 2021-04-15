НБУ підняв облікову ставку з 6,5% до 7,5% через високу інфляцію

Прогноз інфляції на 2021 рік погіршено до 8%.

Національний банк України вдруге з початку року підняв облікову ставку. Тепер вона становитиме 7,5% замість нинішніх 6,5% - такого різкого підвищення в Україні не було від початку 2018 року.

Своє рішення Національний банк пояснив прискоренням інфляції, яке перевищило попередні прогнози. У березні зростання споживчих цін у річному вимірі сягнуло 8,5%, а базова інфляція – 5,9%.

НБУ вважає, що інфляції здебільшого викликали тимчасові чинники - зростання світових цін на продовольство та енергоносії. Але з іншого боку існує фундаментальний інфляційний тиск через зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат.

Унаслідок подорожчання товарів щоденного вжитку інфляційні очікування залишаються підвищеними.

У зв'язку з цим НБУ погіршив прогноз інфляції інфляції з 7% до 8% у 2021 році, але очікує її повернення до цілі 5% у першому півріччі 2022 року та подальшу стабілізацію на цьому рівні.

Пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал 2021 року, і вже восени вона почне знижуватися.

Зважаючи на наявний баланс ризиків та посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 7,5%.

На цьому рівні вона, за прогнозами НБУ, залишиться до кінця року.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її на пів пункта.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.