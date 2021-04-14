НБУ розкритикував ухвалений Радою закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів

Національний банк розкритикував закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів, ухвалений Верховною Радою 13 квітня. На думку регулятора, він є незбалансованими і створює надмірні преференції для позичальників. Наслідком закону може стати стагнація ринку іпотеки.

"Ухвалений законопроєкт №4475 передбачає примусову реструктуризацію валютних іпотечних кредитів на незбалансованих неринкових умовах. Чергове продовження мораторію не стимулює позичальників до діалогу із кредиторами. Крім того, примусовою реструктуризація де-факто є лише для банків, що вочевидь порушує баланс інтересів кредиторів та позичальників. Це є тривожним сигналом про ставлення держави до захисту прав кредиторів, та, відповідно, матиме негативний вплив на активність банків на ринку іпотеки", - йдеться в заяві НБУ.

За даними Нацбанку, на кінець лютого 2021 року портфель валютної іпотеки на балансах банків становив майже 15 млрд грн, понад 90% - в доларах США. Загалом таких кредитів 9 тисяч, з них 95% - не обслуговуються.

Регулятор вважає, що тим позичальникам, які не можуть платити валютну іпотеку, можуть скористатись механізмом банкрутства фізичної особи. Він розраховує суму нового боргу, виходячи із поточної ринкової вартості житла.

Нагадаємо, що з 2014 році в Україні діє мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами. Його вводили через різке знецінення гривні. Більшість кредитів брали, коли долар ще коштував 5,05 грн. Відтоді гривня двічі сильно девальвувала, і залишок боргу позичальників фактично подорожчав удвічі.

13 квітня 2021 року Верховна Рада проголосувала за закон, який зобов'язує банки реструктурувати валютний іпотечний кредит за першою вимогою позичальника.

Обов’язковій реструктуризації підлягають кредити, по яким не було прострочки на 1 січня 2014 року (тобто по яким позичальники платили при курсі 8 грн за долар), при умові, що площа житла не перевищує 140 кв. м для квартир та 250 кв. м для будинків.

Поточна несплачена сума валютних кредитів позичальників буде конвертована в гривневі по середньому курсу між датою отримання кредиту (умовні 5,05 грн за долар) і курсом на день реструктуризації (умовні 28 грн за долар), тобто приблизно по 16,5 грн за долар.