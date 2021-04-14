Свет в конце тоннеля от МВФ и три столпа новой мировой экономической политики

Международный валютный фонд существенно улучшил свои ожидания по восстановлению мировой экономики от коронакризиса. В рамках Ежегодных весенних сборов со Всемирным банком, в МВФ озвучили своё видение того, какой должна быть новая глобальная политика в ближайшие годы. Без этого, утверждают в фонде, нынешнее окно возможностей может захлопнуться довольно быстро.

Фото: facebook/International Monetary Fund

С 5 по 11 апреля прошли Ежегодные весенние сборы Всемирного банка и Международного валютного фонда. На них руководители центральных банков, министры финансов, представители частного сектора обсуждали состояние мировой экономики и дальнейшие перспективы выхода из кризиса, причиной которого стал COVID-19.

Важным сигналом нынешних сборов стал улучшенный макроэкономический прогноз МВФ на 2021 и 2022 годы. В Фонде считают, что после падения в минувшем году мировая экономика по итогам текущего года покажет 6% роста, а в 2022-м вырастет ещё на 4,4%. Для сравнения – в январском прогнозе МВФ оценивал перспективы 2021 года немного скромнее – 5,5% роста. Что касается 2022 года, то ожидался рост до 4,2%.

Объясняя такое позитивное видение будущего, представители МВФ отметили, что мировая экономика довольно быстро адаптируется к новым условиям работы. Кроме того, свои плоды даёт фискальная поддержка правительств в крупных странах, особенно в США.

При этом в МВФ акцентируют внимание, что данный прогноз не делался на основании каких-то иллюзий, ведь пандемию человечество ещё не преодолело, а, значит, часть рисков все ещё будут актуальными.

Главными локомотивами выхода из кризиса назначены две крупнейшие экономики планеты – США и Китай. В Соединенных Штатах рост по итогам текущего года должен составить 6,4%, а в Китае и того больше – 8,4%. При этом в МВФ отметили, что китайская экономика уже вернулась к «доковидному» уровню, хотя большинство стран не смогут о таком мечтать, как минимум, до 2023 года.

Фото: EPA/UPG Очередь в магазин Apple в Пекине, Китай, 16 ноября 2020 г.

В других странах с развитой экономикой в этом году также ожидают восстановления, но его темпы будут скромнее. В странах еврозоны рост может достичь 4,4%, в Аргентине – 5,8, в Канаде и Мексике – 5%, в Бразилии 3,7%.

Что касается менее развитых стран, то в МВФ прямо указывают, что они пострадают намного серьезней, чем от кризиса 2008 года, а без существенной поддержки их восстановление будет очень болезненным и длительным.

Судя по заявлению директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в фонде ожидали, чуть ли не повторения Великой депрессии 1923-1933 годов, после которой экономика США восстанавливалась почти 10 лет. Потому нынешнее положение дел расценивается едва ли не как чудо.

«У нас хорошие новости: в конце туннеля есть свет. После самой серьезной глобальной рецессии со времен Второй мировой войны восстановление идет полным ходом», – заявила Георгиева.

Вместе с тем, она дала понять, что впадать в эйфорию рано, и для восстановления мировой экономики придётся знатно потрудиться. И МВФ, как солидный мировой игрок, предложил своё видение того, на каких постулатах в ближайшие годы должен строиться выход из нынешнего кризиса.

Фото: скрин видео Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время онлайн встречи

Предложенная фондом новая глобальная политика основывается на трёх приоритетах, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Три столпа новой экономической политики

Первым приоритетом определена всеобщая вакцинация населения планеты, которая в 2021-2022 годах будет едва ли не главной частью экономической политики. Без преодоления пандемии ни о каком росте экономики говорить не приходится, считают в МВФ.

«Более быстрый прогресс в прекращении кризиса в области здравоохранения может увеличить мировой ВВП к 2025 году почти на $9 триллионов. Это окно возможностей быстро закрывается. Ученые предоставили нам вакцины в рекордные сроки. Теперь правительства должны проявить то же чувство безотлагательности и сотрудничества, чтобы обеспечить вакцинами всех и везде», – подчеркнула Георгиева.

В фонде есть четкое понимание того, что подавляющее большинство стран смогут выйти на необходимые показатели вакцинации только к концу следующего года. Потому и призывают мировых лидеров поспособствовать тому, чтобы ускорить данный процесс.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (спиной ) во время посещения центра вакцинации в Роскилле, 12 апреля 2021 г.

Вторым аспектом мировой политики, по мнению МВФ, должно стать восстановление домохозяйств и компаний, пострадавших от коронакризиса. Эта инициатива относится к среднесрочным мерам и требует целенаправленных действий правительств в сфере фискальной поддержки и создании благоприятных финансовых условий.

«Учитывая различия в темпах восстановления, нам нужна тщательная коммуникация со стороны крупных центральных банков, и нам нужна осмотрительная политика в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, чтобы минимизировать вредные вторичные финансовые эффекты», – отметила Георгиева.

Как только коронавирус будет преодолен, правительства смогут постепенно сокращать программы поддержки и увеличивать целевые субсидии, чтобы перезапустить найм сотрудников, а также провести их переподготовку, считают в МВФ.

Особая роль отведена долгосрочной перспективе. Она заключается в увеличении государственных инвестиций в экологические проекты и цифровую инфраструктуру, а также в здоровье и образование людей. В идеале эти меры должны способствовать историческому переходу к более зеленой и инклюзивной экономике. Понятно, что для этого потребуются достаточные государственные доходы и более эффективные расходы. В фонде четко указывают, что во многих случаях это будет означать более прогрессивное налогообложение и соглашение по таким вопросам, как минимальное налогообложение для компаний и международные налоговые права.

Миллиарды для преодоления кризиса

Исследование МВФ показывает, что странам с низким уровнем дохода для преодоления кризиса понадобится около $450 миллиардов только в течение следующих пяти лет.

При этом в самом фонде намерены внести свой вклад в общее дело. Им может стать дополнительная эмиссия специальных прав заимствования МВФ на сумму $650 миллиардов, которую могут провести до конца лета. Это удовлетворит долгосрочную глобальную потребность в резервных активах и обеспечит существенный прирост ликвидности всех членов фонда, особенно – наиболее уязвимых. Украина, по заявлению главы НБУ Кирилла Шевченко, может рассчитывать на $2,7 млрд из общего объема финпомощи.

Фото: facebook/Національний банк України

«Этот кризис показал нам, насколько неотвратима наша общая судьба. Теперь мы должны опираться на это более широкое чувство общей ответственности, чтобы способствовать справедливому восстановлению и обеспечению устойчивости постпандемического мира», – отметила директор-распорядитель МВФ.

Понятно, что столпы новой мировой политики пока только обретают четкую форму, и лишь немногие страны смогут с ходу внедрить их. Пока что даже вакцинация выглядит серьезным вызовом, с которым достойно справляются единицы.

Вместе с тем в ближайшие годы сильные мира сего, видимо, вряд ли предложат кардинально новые инструкции для жизни в постковидном мире.