​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
ГоловнаЕкономікаДержава

Свет в конце тоннеля от МВФ и три столпа новой мировой экономической политики

Международный валютный фонд существенно улучшил свои ожидания по восстановлению мировой экономики от коронакризиса. В рамках Ежегодных весенних сборов со Всемирным банком, в МВФ озвучили своё видение того, какой должна быть новая глобальная политика в ближайшие годы. Без этого, утверждают в фонде, нынешнее окно возможностей может захлопнуться довольно быстро.

Фото: facebook/International Monetary Fund

С 5 по 11 апреля прошли Ежегодные весенние сборы Всемирного банка и Международного валютного фонда. На них руководители центральных банков, министры финансов, представители частного сектора обсуждали состояние мировой экономики и дальнейшие перспективы выхода из кризиса, причиной которого стал COVID-19.

Важным сигналом нынешних сборов стал улучшенный макроэкономический прогноз МВФ на 2021 и 2022 годы. В Фонде считают, что после падения в минувшем году мировая экономика по итогам текущего года покажет 6% роста, а в 2022-м вырастет ещё на 4,4%. Для сравнения – в январском прогнозе МВФ оценивал перспективы 2021 года немного скромнее – 5,5% роста. Что касается 2022 года, то ожидался рост до 4,2%.

Объясняя такое позитивное видение будущего, представители МВФ отметили, что мировая экономика довольно быстро адаптируется к новым условиям работы. Кроме того, свои плоды даёт фискальная поддержка правительств в крупных странах, особенно в США.

При этом в МВФ акцентируют внимание, что данный прогноз не делался на основании каких-то иллюзий, ведь пандемию человечество ещё не преодолело, а, значит, часть рисков все ещё будут актуальными.

Главными локомотивами выхода из кризиса назначены две крупнейшие экономики планеты – США и Китай. В Соединенных Штатах рост по итогам текущего года должен составить 6,4%, а в Китае и того больше – 8,4%. При этом в МВФ отметили, что китайская экономика уже вернулась к «доковидному» уровню, хотя большинство стран не смогут о таком мечтать, как минимум, до 2023 года.

Очередь в магазин Apple в Пекине, Китай, 16 ноября 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Очередь в магазин Apple в Пекине, Китай, 16 ноября 2020 г.

В других странах с развитой экономикой в этом году также ожидают восстановления, но его темпы будут скромнее. В странах еврозоны рост может достичь 4,4%, в Аргентине – 5,8, в Канаде и Мексике – 5%, в Бразилии 3,7%.

Что касается менее развитых стран, то в МВФ прямо указывают, что они пострадают намного серьезней, чем от кризиса 2008 года, а без существенной поддержки их восстановление будет очень болезненным и длительным.

Судя по заявлению директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в фонде ожидали, чуть ли не повторения Великой депрессии 1923-1933 годов, после которой экономика США восстанавливалась почти 10 лет. Потому нынешнее положение дел расценивается едва ли не как чудо.

«У нас хорошие новости: в конце туннеля есть свет. После самой серьезной глобальной рецессии со времен Второй мировой войны восстановление идет полным ходом», – заявила Георгиева.

Вместе с тем, она дала понять, что впадать в эйфорию рано, и для восстановления мировой экономики придётся знатно потрудиться. И МВФ, как солидный мировой игрок, предложил своё видение того, на каких постулатах в ближайшие годы должен строиться выход из нынешнего кризиса.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время онлайн встречи
Фото: скрин видео
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время онлайн встречи

Предложенная фондом новая глобальная политика основывается на трёх приоритетах, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Три столпа новой экономической политики

Первым приоритетом определена всеобщая вакцинация населения планеты, которая в 2021-2022 годах будет едва ли не главной частью экономической политики. Без преодоления пандемии ни о каком росте экономики говорить не приходится, считают в МВФ.

«Более быстрый прогресс в прекращении кризиса в области здравоохранения может увеличить мировой ВВП к 2025 году почти на $9 триллионов. Это окно возможностей быстро закрывается. Ученые предоставили нам вакцины в рекордные сроки. Теперь правительства должны проявить то же чувство безотлагательности и сотрудничества, чтобы обеспечить вакцинами всех и везде», – подчеркнула Георгиева.

В фонде есть четкое понимание того, что подавляющее большинство стран смогут выйти на необходимые показатели вакцинации только к концу следующего года. Потому и призывают мировых лидеров поспособствовать тому, чтобы ускорить данный процесс.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (спиной ) во время посещения центра вакцинации в Роскилле, 12 апреля 2021 г.
Фото: EPA/UPG
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (спиной ) во время посещения центра вакцинации в Роскилле, 12 апреля 2021 г.

Вторым аспектом мировой политики, по мнению МВФ, должно стать восстановление домохозяйств и компаний, пострадавших от коронакризиса. Эта инициатива относится к среднесрочным мерам и требует целенаправленных действий правительств в сфере фискальной поддержки и создании благоприятных финансовых условий.

«Учитывая различия в темпах восстановления, нам нужна тщательная коммуникация со стороны крупных центральных банков, и нам нужна осмотрительная политика в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, чтобы минимизировать вредные вторичные финансовые эффекты», – отметила Георгиева.

Как только коронавирус будет преодолен, правительства смогут постепенно сокращать программы поддержки и увеличивать целевые субсидии, чтобы перезапустить найм сотрудников, а также провести их переподготовку, считают в МВФ.

Особая роль отведена долгосрочной перспективе. Она заключается в увеличении государственных инвестиций в экологические проекты и цифровую инфраструктуру, а также в здоровье и образование людей. В идеале эти меры должны способствовать историческому переходу к более зеленой и инклюзивной экономике. Понятно, что для этого потребуются достаточные государственные доходы и более эффективные расходы. В фонде четко указывают, что во многих случаях это будет означать более прогрессивное налогообложение и соглашение по таким вопросам, как минимальное налогообложение для компаний и международные налоговые права.

Миллиарды для преодоления кризиса

Исследование МВФ показывает, что странам с низким уровнем дохода для преодоления кризиса понадобится около $450 миллиардов только в течение следующих пяти лет.

При этом в самом фонде намерены внести свой вклад в общее дело. Им может стать дополнительная эмиссия специальных прав заимствования МВФ на сумму $650 миллиардов, которую могут провести до конца лета. Это удовлетворит долгосрочную глобальную потребность в резервных активах и обеспечит существенный прирост ликвидности всех членов фонда, особенно – наиболее уязвимых. Украина, по заявлению главы НБУ Кирилла Шевченко, может рассчитывать на $2,7 млрд из общего объема финпомощи.

Фото: facebook/Національний банк України

«Этот кризис показал нам, насколько неотвратима наша общая судьба. Теперь мы должны опираться на это более широкое чувство общей ответственности, чтобы способствовать справедливому восстановлению и обеспечению устойчивости постпандемического мира», – отметила директор-распорядитель МВФ.

Понятно, что столпы новой мировой политики пока только обретают четкую форму, и лишь немногие страны смогут с ходу внедрить их. Пока что даже вакцинация выглядит серьезным вызовом, с которым достойно справляются единицы. 

Вместе с тем в ближайшие годы сильные мира сего, видимо, вряд ли предложат кардинально новые инструкции для жизни в постковидном мире.

Денис Черный
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також