На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього

У суботу, 1 березня, в американському штаті Вермонт пройшла проукраїнська акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса. Венс їхав туди на лижний курорт відпочивати.
Про це пише The Boston Globe.
Протести пройшли вдень 1 березня в містечку Вейтсфілд, штат Вермонт. Там розташований гірськолижний курорт "Шугарбуш", куди Джей Ді Венс планував приїхати цими вихідними для відпочинку зі своєю родиною. Близько 700 протестувальників вишикувалися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді перед Mad River Green.
Люди тримали плакати з написами "Венс — зрадник, катайтеся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Увесь світ спостерігає", "Зупиніть руйнування країни", "Вермонт відкидає фашизм" та інші.
Один з мітингарів сказав, що поведінка Венса на зустрічі з президентом України та його слова про недостатню вдячність до США були ганебними.
"Світ має підтримати Україну прямо зараз, а не піддавати президента Зеленського цьому залякувальному шоу, яке відбулося вчора в Білому домі. Це було божевілля", — зазначив він.
- Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності.
- За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.
- Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне.