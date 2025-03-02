На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього

Люди тримали таблички з написами "Венс — зрадник, катайтеся на лижах у Росії", "Зеленський — герой" та ін.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з президентом України Зеленським у Мюнхені, Німеччина, 14 лютого 2025 року

У суботу, 1 березня, в американському штаті Вермонт пройшла проукраїнська акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса. Венс їхав туди на лижний курорт відпочивати.

Про це пише The Boston Globe.

Протести пройшли вдень 1 березня в містечку Вейтсфілд, штат Вермонт. Там розташований гірськолижний курорт "Шугарбуш", куди Джей Ді Венс планував приїхати цими вихідними для відпочинку зі своєю родиною. Близько 700 протестувальників вишикувалися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді перед Mad River Green.

Люди тримали плакати з написами "Венс — зрадник, катайтеся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Увесь світ спостерігає", "Зупиніть руйнування країни", "Вермонт відкидає фашизм" та інші.

Фото: Paul Bean, "Х"

Один з мітингарів сказав, що поведінка Венса на зустрічі з президентом України та його слова про недостатню вдячність до США були ганебними.

"Світ має підтримати Україну прямо зараз, а не піддавати президента Зеленського цьому залякувальному шоу, яке відбулося вчора в Білому домі. Це було божевілля", — зазначив він.