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Генсек НАТО рекомендує Зеленському відновити стосунки із Трампом

На думку Рютте, Трамп має намір досягти міцного миру в Україні, але президент США хотів би, щоб Європа та Канада витрачали більше коштів на оборону.

Генсек НАТО рекомендує Зеленському відновити стосунки із Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що після вчорашньої перепалки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським їм слід відновити стосунки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає The Guardian.

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«Я вже двічі говорив телефоном із президентом Зеленським. Я сказав йому, що нам потрібно триматися разом, Сполучених Штатів, України та Європи, щоб привести Україну до міцного миру», - сказав Рютте.

Генсек відмовився розголошувати подробиці своїх переговорів з українським президентом, зокрема, щодо деталей розмови Трампа і Зеленського, але Рютте дав зрозуміти Зеленському, що «ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп зробив для України», маючи на увазі протитанкові ракети Javelin від США.

«Тому я сказав йому, що ми дійсно повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, за те, що Америка зробила з того часу, а також за те, що Америка робить досі», - додав генсек НАТО.

Рютте вважає, що Трамп має намір досягти міцного миру в Україні, але президент США хотів би, щоб Європа та Канада витрачали більше коштів на оборону.

«Послухайте, я пів години розмовляв у четвер із Дональдом Трампом телефоном. Ми – друзі. Ми працювали разом багато років. Я знаю, що він налаштований привести Україну до міцного миру. Він налаштований за НАТО. Звісно, він очікує, що європейські партнери НАТО в Канаді витрачатимуть більше і нарощуватимуть оборонне виробництво. І він правий... Але очевидно, що для цього їм потрібно переконатись, що ми всі працюємо над цим разом. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої стосунки з американським президентом та вищим керівництвом Америки», - сказав Рютте.

Генсек додав, що це питання обговорював 28 лютого із Зеленським і Кіром Стармером.

«Коли буде укладено мирну угоду, важливо... щоб багато європейських країн були готові допомогти забезпечити гарантії безпеки в Україні, щоб гарантувати, що мирна угода буде довгостроковою і не буде знову оскаржена Росією», - зазначив Рютте.

  • 2 березня заплавана зустріч європейських лідерів у Лондоні.
  • 1 березня у Британію прибув Володимир Зеленський. У нього заплановані переговори з главою британського уряду Кіраом Стармером, а на неділю - і з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні перед самітом європейських лідерів. Говоритимуть про забезпечення міцного та тривалого миру в Україні. 
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