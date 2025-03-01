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Порошенко: Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде

Лідер партії "ЄС" закликав з допомогою ЄС повернути США за стіл переговорів.

Порошенко: Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не критикуватиме президента Володимира Зеленського після зустрічі президентів України і США у Вашингтоні, яка закінчилася скандалом.

Про це він заявив на Facebook

"Половина країни не спала після вчорашнього відео з Вашингтону. Ми тримали кулаки за Україну.І зараз у всіх питання: що робити далі? Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде, бо це не те, чого зараз потребує країна, — сказав Петро Порошенко. — Стосунки України і США — це не стосунки лише Зеленського і Трампа. Це — стосунки двох великих народів, які знають, що демократія і свобода — не пусті слова ні для України, ні для США. І ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої".
"Найперше, про що ми маємо зараз думати — це Збройні Сили України, які внаслідок тих чи інших дій можуть залишитися без постачання американської зброї. І це ні в якому разі не є критикою президента Зеленського, бо єдине, що зараз потребує Україна — це єдності", — додав він.

За словами Порошенка, потрыбно сподыватися, що що Європа надасть Україні кошти і зброю, а також допоможе повернути за стіл переговорів США. 

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру".

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