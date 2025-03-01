Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСвіт

Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією

Орбан надіслав відповідного листа голові Ради ЄС Антоніу Кошті.

Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Євросоюзу розпочати «прямі переговори з Росією про припинення вогню», передає Financial Times.

Орбан також заявив, що виступає проти зусиль із пошуку консенсусу щодо України. Свої вимоги глава угорського уряду виклав у листі, який адресував голові Ради ЄС Антоніу Кошті.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Лист Орбана з'явився після того, як Брюссель поширив проєкт висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, які включають додаткову військову підтримку України та швидке збільшення видатків на оборону європейськими столицями. Зеленського теж запросили на саміт.

«Стало очевидно, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом складання законопроктів чи спілкування», - написав Орбан.

За словами джерел видання, посол Угорщини у ЄС висловив аналогічні міркування на зустрічі колег у Брюсселі цього тижня.

  • На засіданні 6 березня країни-члени ЄС мають підтримати позицію щодо залучення України та Європи до переговорів із РФ. Це випливає з чернетки комюніке, яке мають затвердити на саміті.
  • Ці події відбуваються на тлі зближення США і Росії і налагодження між ними двосторонніх зв'язків.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies