Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Євросоюзу розпочати «прямі переговори з Росією про припинення вогню», передає Financial Times.

Орбан також заявив, що виступає проти зусиль із пошуку консенсусу щодо України. Свої вимоги глава угорського уряду виклав у листі, який адресував голові Ради ЄС Антоніу Кошті.

Лист Орбана з'явився після того, як Брюссель поширив проєкт висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, які включають додаткову військову підтримку України та швидке збільшення видатків на оборону європейськими столицями. Зеленського теж запросили на саміт.

«Стало очевидно, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом складання законопроктів чи спілкування», - написав Орбан.

За словами джерел видання, посол Угорщини у ЄС висловив аналогічні міркування на зустрічі колег у Брюсселі цього тижня.