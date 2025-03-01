Трамп хоче зробити англійську офіційною мовою США

Країна ніколи не мала державної мови на федеральному рівні.

Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ, який вперше в історії країни закріпить за англійською статус офіційної державної мови.

Як пише Deutsche Welle, рішення Трампа передбачатиме скасування розпорядження президента Білла Клінтона, відповідно до якого державні служби були зобов'язані надавати документацію іншими мовами людям, що не володіють англійською. Проте у чиновників залишиться можливість самостійно визначати, пропонувати переклад чи ні.

У Білому домі вважають, що закріплення офіційного статусу найбільш поширеної у США мови "мало відбутися вже давно, адже визначальні для цієї нації документи - декларація незалежності та конституція - написані саме англійською".

У США ніколи не було державної мови на федеральному рівні - хоча 32 штати визнали англійську офіційною. 68 з 340 мільйонів американців вдома спілкуються іншими мовами. Друга за поширеністю - іспанська, яку вважають рідною 40 мільйонів людей.