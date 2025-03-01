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Зеленський: Україна готова підписати угоду про корисні копалини і говорити з Росією, але з гарантіями безпеки

Президент сказав, що за столом переговорів мають бути і США, і Європа. 

Зеленський: Україна готова підписати угоду про корисні копалини і говорити з Росією, але з гарантіями безпеки
Фото: скрин відео

Україна готова підписати угоду з США стосовно корисних копалин. Це відбуватиметься крок за кроком, але потрібні гарантії безпеки, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. 

Він сказав також, що хотів поділитися з Дональдом Трампом своїми думками і почути натомість його. Тому що він має план, як зупинити Володимира Путіна.

"Це так чутливо – просто припинення війни без гарантій безпеки. Це дуже чутливо для наших людей. Я говорю як президент країни, яка в цій битві три роки. І просто почути, що Америка на нашій стороні і залишиться з нами, не з Росією, а з нами", – сказав президент України.

Зеленський назвав США і європейців найкращими друзями України.

"Україна хоче миру – і отримає. Ми отримаємо в будь-якому випадку дипломатію і переговори. Але це має бути тривалий і справедливий мир і сильна позиція за столом переговорів. На цих переговорах Україна і Росія як сторони війни повинні бути США і Європа. Тож ми готові до миру, але в сильній позиції. Знати, що наша армія сильна, наші партнери з нами і ми маємо гарантії безпеки", – сказав він. 

Зеленський додав, що зброї, аби вигнати ворога, бракує. Тож війну закінчуватимуть дипломатією.

Від партнерів треба, щоб вони фінансували українську армію та надали гарантії безпеки. Коли це буде – Україна готова до дипломатії.

"Я думаю, що це реальний шлях. Бо ми не маємо достатньо зброї, щоб витіснити їх. І ми не бачимо зараз справжньої великої хвилі підтримки від США – при всій повазі", – додав Зеленський. 

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