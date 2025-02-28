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Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки

Адміністрація американського президента опублікувала набір сумнівних даних, які мали б підкріплювати цитати Трампа і Венса. 

Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Фото: EPA/UPG

Білий дім опублікував заяву з черговими звинувачування на адресу української влади після того, як президента Володимира Зеленського буквально вигнали з Білого дому. 

На сайті американської адміністрації написали, що президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс "завжди стоятимуть за інтереси американського народу і тих, хто поважає позицію США в світі – і ніколи не дозволять скористатися американським народом". Там також навели слова Трампа на адресу Зеленського, що без США в України "немає карт". 

Білий дім, окрім того, вирішив навести набір випадкових даних про війну в Україні. Зокрема, листопадове опитування Gallup, згідно з яким "52 % українців хочуть швидкого припинення війни і вважають, що Україна «має бути готовою для поступки частини території в обмін на мир»". Важливо, що у 2024-му ця компанія провела опитування лише 1000 українців. 

А також важливо, що українська соціологія наводила протилежні дані: станом на початок жовтня більшість українців виступала не за, а проти будь-яких територіальних поступок заради миру. 

Не оминув Білий дім і тему мобілізації. Він стверджує, що "з моменту оголошення воєнного стану в Україні на військову службу призвали 1 000 050 українців. У жовтні 2024 Україна оголосила про призов ще 160 000 осіб – таким чином загальна кількість призовників українців сягне 1 160 050 осіб". І що середній вік українського солдата – 43 роки, і в армії нібито все більше і більше дезертирують, бо "погано навчені та виснажені солдати [йдуть] в самоволку», а військові ще більше напружені через боротьбу з вербуванням та «арешти шанованих і популярних бойових офіцерів»". Це слова зі статті Politico про СЗЧ в Україні, які не належать жодному українському посадовцеві і ґрунтуються на журналістських припущеннях. 

Також адміністрація американського президента перерахувала допомогу, надану Україні за часів його влади – це протитанкові ракети Javellin. 

Наостанок Білий дім розкритикував Володимира Зеленського за "агітацію" в Пенсильванії на збройовому заводі. "Агітацією" республіканці вважають відвідування заводу з демократами. Щоправда, вони помилилися з датою: поїздка відбулася в вересні, а не в жовтні. 

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