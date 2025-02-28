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Президент Франції назвав Росію «агресором», а Україну «атакованою»

Ми повинні поважати тих, хто воює, зазнасив Макрон. 

Президент Франції назвав Росію «агресором», а Україну «атакованою»
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у коментарях після зриву переговорів у Білому домі між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським назвав Росію «агресором», а Україну – «народом, на якого напали».

Про це повідомляє Financial Times.

«Я думаю, ми всі знаємо ситуацію — є агресор, яким є Росія, і є народ, на якого напали, яким є Україна, — заявив президент Франції. — Я вважаю, що три роки тому ми мали рацію, допомагаючи Україні та запроваджували санкції проти Росії, і продовжуємо це робити. Коли я кажу «ми», я маю на увазі Сполучені Штати, Європу, Канаду, Японію та багато інших».

«Ми повинні подякувати всім тим, хто допоміг і поважати тих, хто воює, тому що вони роблять це заради своєї гідності, своєї незалежності, своїх дітей і безпеки Європи», – сказав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Лідери демократів у Сенаті висловили обурення поведінкою Трампа під час зустрічі з Зеленським.

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