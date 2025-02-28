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BBC: Трамп і Зеленський зустрінуться в готелі, а потім – у Білому домі

За результатами зустрічі очікують на декілька преспідходів. 

BBC: Трамп і Зеленський зустрінуться в готелі, а потім – у Білому домі
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським колегою Володимир Зеленський у готелі у Вашингтоні. Їхні перемовини там транслювати не будуть, пише BBC.

Після цього, близько 18:00 за Києвом, президенти перейдуть до Білого дому, де буде офіційна церемонія зустрічі. Там вони продовжать спілкування.

Згодом очікують на короткі заяви обох президентів в Овальному кабінеті. Після робочого обіду Трамп і Зеленський проведуть коротку пресконференцію.

Згодом, о 00:00 за київським часом, Зеленський зустрінеться з представниками української громади, а потім вилетить до Великої Британії, де зустрінеться з британським прем'єром Кіром Стармером і лідерами ЄС. 

  • Метою поїздки є укладання угоди про корисні копалини, дискусії про яку тривали декілька тижнів. 
  • Президент Володимир Зеленський наголошував на важливості зустрітися з Трампом до того, як це зробить Володимир Путін. Як відомо, Трамп спершу говорив телефоном саме з Путіним, а тоді вже з Зеленським. 
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