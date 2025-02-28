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У неділю Стармер прийме у Лондоні Зеленського та понад 10 європейських лідерів, аби обговорити гарантії безпеки для України

Кір Стармер та Еммануель Макрон поінформують колег про зустрічі з Трампом. Очікується участь генсекретаря НАТО Марка Рютте та президентів Єврокомісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти.

У неділю Стармер прийме у Лондоні Зеленського та понад 10 європейських лідерів, аби обговорити гарантії безпеки для України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів у Лондоні цієї неділі, щоб обговорити гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч дозволить Стармеру та президенту Франції Еммануелю Макрону поінформувати своїх європейських союзників про їхні розмови у Вашингтоні цього тижня з президентом Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти “військовий захист США”, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду в майбутньому.

Стармер запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Також очікується участь генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти.

Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійською прем’єркою Джорджою Мелоні.

Європейці хочуть, щоб Трамп запропонував американську повітряну розвідку, спостереження та повітряне прикриття як крайню міру для надання допомоги європейським миротворчим військам, якщо вони зазнають нападу з боку російських військ після будь-якої мирної угоди.

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На пресконференції разом зі Стармером у Вашингтоні Трамп вчора відмовився надати таку гарантію, хоча, “під тиском”, він сказав: “Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями”.

Перед переговорами британський чиновник заявив, що навіть деяка двозначність із боку США може стати стримуючим чинником, залишивши Путіна у невпевненості щодо того, що зроблять США, якщо він нападе на європейських миротворців. Але США та Європа хочуть, щоб кожна зі сторін спочатку взяла на себе зобов'язання, що ускладнює переговори, зазначає Bloomberg.

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