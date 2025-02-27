Стармер: Сполучене Королівство готове відправити своїх миротворців та літаки в Україну

Крім того, Великобританія готує для України значну військову допомогу.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом розповів, як його країна ставиться до відправки миротворців в Україну.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме", — сказав Кір Стармер.

Він додав, що Великобританія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

Стармер уточнив, що вже 18 країн долучається до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

"Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди, якщо вона буде укладена. А ми сподіваємося, що угода в Україні буде укладена, і вона має дотримуватися", — запевнив прем'єр Великобританії.