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Стармер: Сполучене Королівство готове відправити своїх миротворців та літаки в Україну

Крім того, Великобританія готує для України значну військову допомогу.

Стармер: Сполучене Королівство готове відправити своїх миротворців та літаки в Україну
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом розповів, як його країна ставиться до відправки миротворців в Україну.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме", — сказав Кір Стармер.

Він додав, що Великобританія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

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Стармер уточнив, що вже 18 країн долучається до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

"Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди, якщо вона буде укладена. А ми сподіваємося, що угода в Україні буде укладена, і вона має дотримуватися", — запевнив прем'єр Великобританії.

  • Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова надати свої війська для розміщення миротворчих сил в Україні.
  • Наразі відомо, що вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни, зустріч із представниками яких нещодавно була в Києві, сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 лютого.
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