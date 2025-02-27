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​Прикордонники викрили канал переправлення чоловіків через кордон під виглядом водіїв

Організатори схеми також пропонували хабар прикордоннику.

​Прикордонники викрили канал переправлення чоловіків через кордон під виглядом водіїв
​Прикордонники викрили канал переправлення чоловіків через кордон під виглядом водіїв
Фото: ДПСУ

Прикордонники разом з поліцейськими ліквідували ще один канал незаконного переправлення чоловіків за межі України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Порушників доставляли до Словаччини під виглядом водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення. “Клієнтам” обіцяли внесення їхніх прізвищ до системи “Шлях”, за що вони сплачували по $3000 – $4000 кожен”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали в Ужгороді організатора під час спроби підкупу прикордонника. Йому пропонували 7 тис. доларів за гарантований перетин кордону порушниками, але військовослужбовець доповів про це керівництву. 

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Зазначається, що у справі фігурують троє співучасників схеми, та троє чоловіків, які мали незаконно виїхати за кордон.

Організаторам загрожує кримінальна відповідальність, в той час як порушникам – адміністративна. 

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