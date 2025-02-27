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Сьогодні вранці російські війська завдали два удари по Краматорську, є постраждалий

Пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Сьогодні вранці російські війська завдали два удари по Краматорську, є постраждалий
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 27 лютого, близько 10:10 російські війська завдали два удари по Краматорську. Ворог атакував приватний сектор та промислову зону міста, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Внаслідок обстрілу постраждала одна цивільна особа, яка отримала легкі поранення. Їй надали необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, російські війська скинули на місто керовані авіабомби.

В результаті удару повністю вигоріла автівка та ще 20 будинків були пошкоджені, повідомляє кореспондент ЛБ з Краматорська.

Остаточні дані про руйнування уточнюються. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Це вже другий масштабний обстріл Краматорська за останні кілька днів. 25 лютого від удару російських військ по житловому району одна людина загинула, ще 16 дістали поранень. 

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли «Смерчами» Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені.

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