Росіяни обстріляли «Смерчами» Костянтинівку на Донеччині, щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені

Сьогодні вдень росіяни обстріляли «Смерчами» Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто «Смерчами» та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

“Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров’ям! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!” – закликав глава ОВА.

За попередню добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 11 отримали поранення.