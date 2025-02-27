Головне за ніч та ранок четверга, 27 лютого: атака дронів на Київщину, 110 боєзіткнень, майже 170 ворожих БпЛА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.
Найбільше - на Покровському (33) та Новопавлівському (19) напрямках.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них – із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1150 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 871 850 окупантів.
Про інші втрати ворога – в новині.
Головнокомандувач Олександр Сирський у зв'язку з активізацією ворожих дій відпрацював у бригадах, які ведуть боротьбу на Новопавлівському напрямку.
Тут ворог інтенсивно наступає і намагається прорвати оборону та захопити три населених пункти, повідомив Сирський.
Детальніше – в новині.
Росіяни вночі атакували Україну 166 ударними дронами.
ППО збила 90 безпілотників, ще 72 – локаційно втрачені.
Унаслідок російської дронової атаки постраждали три райони Київщини.
Повітряна тривога у області тривала майже 7 годин.
Більше інформації – в новині.
Від 3 березня Мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних митців та медійників.
Дозволи не видаватимуть до нормативно-правового врегулювання цього питання.
Докладніше – в новині.
У Туреччині нині пройдуть переговори американської і російської делегації.
Це вже друга за місяць офіційно оголошена зустріч представників США і Росії. Нинішні перемовини стосуватимуться відкриття посольств у Вашингтоні і Москві, пише BBC.
Раніше повідомляли, що тему війни в Україні сьогодні не порушуватимуть. На переговорах 17 лютого в Саудівській Аравії американці і росіяни обговорювали саме це – війну в Україні – без участі самої України та її європейських союзників.
Агенція Reuters повідомила, що її репортеру, а також представникам видання HuffPost і німецької газети Der Tagesspiegel було заборонено доступ на засідання кабінету міністрів США під головуванням Дональда Трампа.
Reuters - вже друга агенція з "великої трійки" медіагігантів, яка опиняється в немилості у Білого дому: раніше адміністрація Трампа припинила видавати акредитацію співробітникам Associated Press. Кореспондентам Bloomberg поки що не перешкоджають у професійній діяльності, проте вони приєдналися до оприлюдненої у середу спільної заяви.
Журналісти вимагають від Білого дому "припинити заважати вільній незалежній пресі висвітлювати для суспільства діяльність уряду, що є першочерговою умовою демократії".
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