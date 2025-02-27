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Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Липоводолинська, Глухівська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Ямпільська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Глухівська громада: ворогом здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Ямпільська громада: зафіксовано атаку БпЛА. 

Юнаківська громада: росіяни атакували FPV-дроном (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Липоводолинська громада: здійснено атаку БпЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок.

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 8 «Шахедів».

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