Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Глухівська громада: ворогом здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Ямпільська громада: зафіксовано атаку БпЛА.

Юнаківська громада: росіяни атакували FPV-дроном (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Липоводолинська громада: здійснено атаку БпЛА. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок.

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 8 «Шахедів».