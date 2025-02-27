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Мешканця Кропивницького підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою ФСБ

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Мешканця Кропивницького підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою ФСБ
Фото: СБУ

Мешканця Кропивницького підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою ФСБ, щоб знеструмити місцеві військові частини та медустанови, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, підозрюваний готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону. 

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони. Він планував підпалити цей енергооб’єкт.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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