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Прем'єрка Італії вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для України

Джорджа Мелоні бачить нашу країну в Альянсі.

Прем'єрка Італії вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для України
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Після зустрічі зі шведським колегою Ульфом Крістерссеном прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України "повинні бути реалізовані в контексті НАТО".

За словами голови італійського уряду, Альянс є найкращою структурою для гарантування миру, "який не є ані крихким, ані тимчасовим". Членство України стало б запорукою того, "щоб не повторилося те, що ми бачили упродовж останніх трьох років, а європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли бути в безпеці". 

Мелоні також розкритикувала інші варіанти надання нашій державі гарантій безпеки, назвавши їх "складнішими та менш ефективними". 

Президент США Дональд Трамп, з яким у італійської прем'єрки склалися хороші відносини, порадив Україні "забути про НАТО", бо вважає Альянс однією з причин початку війни. 

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