Прем'єрка Італії вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для України

Після зустрічі зі шведським колегою Ульфом Крістерссеном прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України "повинні бути реалізовані в контексті НАТО".

За словами голови італійського уряду, Альянс є найкращою структурою для гарантування миру, "який не є ані крихким, ані тимчасовим". Членство України стало б запорукою того, "щоб не повторилося те, що ми бачили упродовж останніх трьох років, а європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли бути в безпеці".

Мелоні також розкритикувала інші варіанти надання нашій державі гарантій безпеки, назвавши їх "складнішими та менш ефективними".

Президент США Дональд Трамп, з яким у італійської прем'єрки склалися хороші відносини, порадив Україні "забути про НАТО", бо вважає Альянс однією з причин початку війни.